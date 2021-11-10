كم عدد أهداف رونالدو مع البرتغال؟ ومن أكثر منتخب سجل في شباكه؟

ندى الشافعي
Nov 10, 2021 22:06+00:00
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تعرف على عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، وجميع المنتخبات التي سجل الدون في شباكها مع منتخب بلاده في مسيرته..

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية في فوز البرتغال على لوكسمبورج 5-0 في مباراة تصفيات كأس العالم 2022 في أكتوبر 2021، والتي أقيمت في ملعب ألجارفي.

كان هذا هو هاتريك رونالدو الدولي العاشر الذي زاد به الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في قائمة أفضل الهدافيين الدوليين في التاريخ.

وبفارق النقاط الثلاث أمام لوكسمبورج، حافظت البرتغال على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من ست مباريات. وتتصدر صربيا المجموعة حاليًا برصيد 17 نقطة من سبع مباريات.

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كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

وفي هذا التقرير نتعرف على عدد أهداف رونالدو مع منتخب البرتغال، والمنتخبات التي سجل في شباكها طوال مسيرته.

كم عدد أهداف رونالدو مع منتخب البرتغال؟

عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال هو 115 هدفًا في 182 مباراة، سجلهم مع المنتخب الأول فقط.

شارك رونالدو مع المنتخب الأول للمرة الأولى في 2003، وشارك منذ ذلك الحين حتى اليوم في جميع البطولات التي خاضها برازيل أوروبا

ما هو أكثر منتخب سجل رونالدو في شباكه؟

سجل كريستيانو رونالدو في شباك 45 منتخب في مسيرته، والمنتخب الذي أحرز فيه أكبر عدد من الأهداف هو لوكسمبورج بثمانية أهداف.

المنتخبان التاليان في القائمة هما ليتوانيا والسويد، حيث سجل رونالدو سبعة أهدافٍ لكل منهما.

وفيما يلي نجد عرض تفصيلي لأهداف رونالدو مع منتخب البرتغال.

المنتخبعدد الأهداف
لوكسمبورج8
ليتوانيا7
السويد7
أندورا6
أرمينيا5
لاتفيا5
إستونيا4
جزر فارو4
المجر4
هولندا4
بلجيكا3
الدنمارك3
آيرلندا الشمالية3
روسيا3
إسبانيا3
سويسرا3
آذربيجان2
البوسنة والهرسك2
الكاميرون2
قبرص2
جمهورية التشيك2
مصر2
كازاخستان2
السعودية2
فرنسا2
الأرجنتين1
كرواتيا1
الإكوادور1
فنلندا1
غانا1
اليونان1
آيسلندا1
إيران1
المغرب1
ألمانيا1
ويلز1
أوكرانيا1
سلوفاكيا1
صربيا1
بولندا1
بنما1
كوريا الشمالية1
نيوزلندا1
قطر1
جمهورية آيرلندا2

عدد أهداف رونالدو مع منتخب البرتغال

115