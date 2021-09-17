عجرفة جوارديولا تمنعه من الاعتذار لجماهير مانشستر سيتي: لم أقل إلا الصدق!

الفيلسوف يؤمن أنه لم يُخطئ..

رفض المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا الاعتذار للجماهير، وصمم على أن تصريحاته بعد مباراة لايبزيج الأخيرة قد فُسرت بصورة خاطئة بينما لم يقل هو سوى "الصدق".

وبعد الانتصار العريض للسيتي على لايبزيج في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بستة أهداف لثلاثة، طالب جوارديولا بزيادة الحضور الجماهيري أمام ساوثامبتون.

هذه المطالبة اعتبرها بعض مشجعي مانشستر سيتي إهانة لهم، باعتبار أن الجماهير كانت متواجدة بالفعل أمام لايبزيج، ووصل الأمر إلى انتقادات حادة جدًا للفيلسوف.

وخرج جوارديولا مدافعًا عن نفسه، وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثامبتون "لن أعتذر عما قلته. أنا لم أقل أي شيء خاطئ، أنا مندهش مما حدث بشأن هذا".

كما أضاف "هذه ليست المرة التي أقول أمر مماثل في مسيرتي، فعلتها مع برشلونة وبايرن ميونخ، لعبنا في وسط الأسبوع وأمامنا مباراة يوم السبت ضد فريق صعب كساوثامبتون، أردت اتباع نهجًا مختلفًا".

وواصل الفيلسوف "ما قلته هو أنني سأحب الدعم الجماهيري الإضافي، لا يهم عدد الأشخاص الذين يأتون ولكنني أدعوهم للحضور والاستمتاع لأننا في حاجة إلى دعمهم".

"أقول دائمًا إذا كانت الجماهير تريد الحضور سنكون سعداء بشكل لا يصدق لأنني أعرف مدى صعوبة المباراة وأنا أفضل أن أكون مع شعبي."

وأتم "لن أجلس وأسأل لماذا لم تحضر الجماهير؟ إذا لم تأت، افعل ما تريد! يجب على السيد باركر مراجعة تصريحاته، لن أعتذر له مطلقًا".

باركر هو الأمين العام للمنظمة الرسمية لمشجعين مانشستر سيتي، وبعد تصريحات جوارديولا هاجمه على الملأ وبرر غياب جزء من الجماهير أمام لايبزيج وطالب الإسباني بالاعتذار عما قاله.