عجائب وغرائب إفريقيا .. حكم مصر وكاب فيردي ينسى القانون ومصطفى محمد المستفيد الأكبر

مصر نجحت في التأهل إلى دور الـ16 بأعجوبة كروية

Tod

لا تنقطع الغرائب والعجائب عن كرة القدم الإفريقية، وقد كانت حاضرة في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار وآخرها خلال مواجهة مصر وكاب فيردي مساء أمس ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات.

لا تفوت متابعة كوكبة من النجوم العالميين في كأس أمم إفريقيا .. اشترك في منصة TOD من هنا

اللقاء الذي جاء مثيرًا وممتعًا بين الفريقين انتهى بتعادل درامي 2-2، إذ تقدمت كاب فيردي بهدف جيلسون تافاريس في آخر دقائق الشوط الأول، لكن البديل محمود حسن تريزيجيه نجح في التعديل مع بداية الشوط الثاني، ومن ثم تقدم مصطفى محمد لمصر في الوقت القاتل إلا أن براين تيكشيرا سجل التعادل بعدها بدقيقتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واحتفل مهاجم نانت بهدفه بطريقة جنونية، فقد خلع قميصه وانطلق نحو الجماهير ليحتفل معهم، إذ كان هذا الهدف هو جواز سفر الفراعنة لدور الـ16 دون الدخول في حسابات المركز الثالث المعقدة، هذا قبل أن تتعادل كاب فيردي ويتأهل المصريون بفضل تعادل موزمبيق مع غانا 2-2.

بالعودة إلى هدف مصطفى محمد واحتفاله بخلع قميصه، توقع الجميع حصول اللاعب على بطاقة صفراء بسبب تصرفه، إذ ينص القانون صراحة على منح اللاعب الذي يخلع قميصه إنذار والأمر لا يحتاج لتقدير الحكم أو رؤيته، لكن ما حدث أن الحكم التشادي، الهادي محمد، نسي هذا القانون كما يبدو وكان مهاجم الزمالك السابق هو المستفيد الأكبر بعدما أفلت من البطاقة.

وقد أكد موقع الاتحاد الإفريقي الرسمي من خلال تقرير المباراة عدم حصول صاحب الـ26 عامًا على البطاقة.

Tod