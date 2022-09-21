"عبقري وقائد صامت" .. سامباولي يكشف أسرار ميسي

وصف مدرب الأرجنتين السابق خورخي سامباولي ليونيل ميسي بأنه "قائد صامت" في حين شرح ما يجعله "عبقريًا" على أرض الملعب.

يرى خورخي سامباولي المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين، أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والأرجنتين يتمتع بعبقرية وحس قوي يجعله يتنبأ بنتيجة المباريات، وقراءة الملعب، كما يتميز بكونه قائد صامت.

وحظى سامباولي بفرصة العمل عن قرب مع النجم الأرجنتيني عندما درب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2018 روسيا.

وزعمت تقارير أن الثنائي لم يتعملا سويًا بصورة قريبة، لكن سامباولي لا يزال ينظر إلى ميسي على أنه عبقري كرة قدم.

ميسي قائد صامت

وصرح سامباولي: "ميسي عبقري، إنه شخص فوق الجميع، يعرف حتى متى ستخسر ومتى ستفوز؟ إنه قائد صامت، لكنه يفهم ما سيحدث" .

وأضاف: "ميسي يعرف عندما لا يكون للفريق فرصة للفوز، ويعلم أنه يتعدى قدراته الفنية وقدرته على قراءة المباراة، وهذا هو سبب كونه عبقريًا على أرض الملعب".

الأرجنتين ودعت كأس العالم 2018 بعد هزيمتها 4-3 أمام فرنسا في دور ال16، لكنها من بين المرشحين للفوز باللقب في قطر في وقت لاحق من هذا العام.

كأس العالم هو البطولة بعيدة المنال بالنسبة لميسي حتى الآن، وقد تكون بطولة 2022 هي المشاركة الأخيرة لنجم باريس سان جيرمان على المستوى الدولي.

يذكر أن الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني ستلغب ضد هندوراس وجامايكا خلال فترة التوقف الدولية الحالية يومي 24 و 28 سبتمبر على التوالي.