عبر ورقة لاوتارو.. إنتر ميلان يتوجه إلى مدريد لإنقاذ ميزانيته

بينما يسعى إنتر ميلان لاستعادة لقب الدوري الإيطالي، يتطلع أيضًا لتحديات المستقبل ومن أهم تلك التحديات التحدي المادي.

النيراتزوري عليه أن يعادل كفته المادية بين المداخيل وبنود الإنفاق، وهذا ما جعله يبيع كلًا من أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو الصيف الماضي، والآن يتطلع لأخذ نفس الخطوة حيال لاوتارو مارتينيز.

تحدٍ صعب

النادي اللومباردي لابد أن يغلق موسم الانتقالات المقبل بفائض يصل إلى 70 مليون يورو، إضافة إلى تقليص 15% من رواتب لاعبيه.

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يبدو السبيل المنطقي لإنتر ميلان لتحقيق هذا الهدف، ولهذا يستهدف النيراتزوري تسويقه.

في هذا الصدد، أشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن المدير الرياضي لإنتر ميلان بييرو أوسيليو سافر إلى مدريد، وسيمكث حتى الغد، لمشاهدة مباراتي ريال مدريد – تشيلسي، وأتلتيكو مدريد – مانشستر سيتي، ولكن الأهم هو ترويج لاوتارو في العاصمة الإسبانية.

ويعتزم إنتر ميلان الوصول إلى قيمة 80 مليون يورو من أجل لاوتارو مارتينيز الذي يجد اهتمامًا إسبانيًا من طرفي العاصمة، إلى جانب توتنهام الإنجليزي.

خيارات الإنقاذ

فكرة إنتر ميلان تتركز في تسويق لاوتارو والحصول على جيانلوكا سكاماكا من ساسولو كبديل له، ومن الوارد أن تكون ورقة الحصول على لوكا يوفيتش من ريال مدريد مطروحة على الطاولة.

كما يعتزم إنتر ميلان طرح اسم داني سيبايوس على طاولة التفاوض، وهو الذي يرى فيه البديل الأنسب للاعب خط وسطه بروزوفيتش.