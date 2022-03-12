عبر تويتر.. مبابي يدعو للصلاة من أجل بيليه

الحالة الصحية للملك تشغل عالم كرة القدم

دائمًا ما يتم تشبيه النجم الفرنسي كيليان مبابي بالأسطورة البرازيلي بيليه، والآن يدرك جيدًا نجم الديوك أن قدوته ليس بخير.

بيليه تعرض لتردٍ في حالته الصحية وهو المصاب بسرطان الأمعاء الذي استشرى في جسده منذ مطلع العام 2022.

مبابي دعا عبر تويتر جميع متابعيه للصلاة من أجل بيليه، مغردًا: "صلوا من أجل الملك.. بيليه".

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

يذكر أنه بخلاف الشبه الشكلي بين مبابي وبيليه وبالذات في لون البشرة الداكن فإن أداء كل منهما في سن صغيرة وحصولهما على كأس العالم في ريعان الشباب من أكثر الأشياء التي تجري المقارنة بينهما على أساسها.

لذلك يريد مبابي أن يكمل تلك الأسطورية بتكرار الحصول على كاس العالم في أول نسختين يشارك بهما وهو الأمر الذي فعله بيليه في نسختي 1958 و1962، بينما مبابي حصل على الكأس الأولى في 2018 ويسعى لإضافة الثانية في 2022.