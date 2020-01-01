عبد ربه: لا يوجد لاعب في مصر يستحق 4 ملايين جنيه وهذه نصائحي لـ طارق حامد

حسني عبد ربه يتحدث يوجه نصائح مهمة إلى طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

أكد حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي السابق، على أن السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي، يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، لأنه لمن أفضل لاعبي العالم خلال الوقت الحالي.

عبد ربه قال خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" في برنامج اللعيب: "محمد صلاح كان يستحق اللقب خلال العامين الماضيين، ولكن لا يوجد لاعب يظل على القمة دائمًا، وماني يستحق الجائزة".

قائد النادي الإسماعيلي تابع: "ساديو ماني يخدم فريقه مهاريًا وجماعيًا أكثر من صلاح، وأتحدث في الفنيات بعيدًا عن العواطف، كما وصل مع منتخب بلاده لنهائي أمم إفريقيا، ولذلك يستحق السنغالي الجائزة".

حسني عبد ربه أردف: "كنت أتمنى تتويج صلاح بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي، ولكن بطولة كأس أمم إفريقيا كانت تنقصه، وربما كان سينافس أيضًا على جائزة أفضل لاعب في العالم".

لاعب وسط منتخب مصر السابق واصل: "أريد توجيه نصيحة إلى طارق حامد، يجب عليه أن يطور من أدائه، ولابد من الهدوء وضبط التحركات، ولا يجب التمركز قريبًا من قلبي الدفاع، بل عليه التقدم نسبيًا إلى الأمام، والمساهمة هجوميًا، والتقليل من التدخلات العنيفة".

لجنة التخطيط بـ الأهلي ترفض رحيل صلاح محسن وتطالب بمنحه فرصة

وأشار عبد ربه إلى أنه لا يوجد أي لاعب في مصر يساوي 4 ملايين جنيه، ماذا فعل حسين الشحات ليستحق أكثر من هذا المبلغ، وكذلك محمد عواد".

واختتم حسني عبد ربه تصريحاته قائلًا: "إدارة الإسماعيلي طلب من الأمن منع دخول الجماهير، لكي لا تتعرض للسباب في المدرجات، وإذا كانت تريد تدمير الفريق لن تفعل ما تفعله، ويجب على الجميع الوقوف خلف الفريق".

ساديو ماني توج بجائزة أفضل لاعب إفريقيا لعام 2019، بعد منافسة مع المصري محمد صلاح زميله في فريق ليفربول، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.