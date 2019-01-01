عبد المنصف: دجلة سيساهم في تحديد بطل الدوري وأتمنى فوز الزمالك

حارس مرمى وادي دجلة يتمنى فوز فريقه السابق ببطولة الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد محمد عبد المنصف، حارس وادي دحلة أن فريقه سيساهم بشكل كبير في تحديد هوية بطل الدوري بالموسم الحالي.

وقال عبد المنصف في تصريحات إذاعية: "أتمنى فوز الزمالك بالدوري، ولكن الصراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على لقب الدوري، سيستمر حتى الجولات الأخيرة من البطولة".

وتابع: "دجلة سيساهم بشكل كبير في تحديد بطل الدوري بنسبة كبيرة، حيث إننا سنلعب أمام الزمالك وبيراميدز في الجولات القادمة".

وشارك عبد المنصف اليوم، في فوز فريقه على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 30 من المسابقة، وصنع الحارس أحد الأهداف.

وحول مباراة اليوم قال عبد المنصف: "هذه المباراة كانت هامة بالنسبة لنا، خاصة بعد تأجيل مباراتين لنا، وتراجعنا في جدول الترتيب، كان علينا تحقيق الفوز".

وواصل: "كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أكبر من هذه، لولا أرضية ملعب بتروسبورت وتيار الهواء، لدينا إصرار لإنهاء الدوري بمركز يليق باسم دجلة".