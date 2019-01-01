عبد الملك الخيبري يُوضح حقيقة "حادثة الجوال" مع أحد المشجعين

عبد الملك الخيبري لاعب الشباب يتحدث عن قصة خلافه مع أحد المشجعين والتي أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا يوم أمس

تقدم عبد الملك الخيبري لاعب الشباب السعودي باعتذار عن تصرفه ضد أحد المشجعين يوم أمس، مؤكدًا أنه كان مجرد رد فعل منه مقابل سلوك سيء من هذا المشجع.

وكان مقطع فيديو قد انتشر أمس على السوشيال ميديا يُظهر الخيبري وهو ينفعل على أحد المشعجين ويُلقي بجواله أرضًا ، مما أثار ضجة كبيرة بين جماهير الدوري السعودي.

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اللاعب الذي بدأ حياته في القادسية ولعب 3 مواسم للهلال قبل أن يعود للشباب هذا الصيف أوضح حقيقة ما حدث بقوله "وصلنا الفندق أمس وكان هناك بعض الشباب يطلبون التقاط الصور معي ومع بقية اللاعبين، جاء أحد المشجعين ولا يمثل إلا نفسه وتفوه بكلمات خارجة لا يُمكنني قولها أمام الناس".

"ربما رد فعلي لم يكن لائقًا بالناس والذوق العام، أعتذر عن تصرفي، لكنه كان مجرد رد فعل مقابل تصرف أسوأ من المشجع، هذا ما حدث وتلك الحوادث تحدث عامة".

وأضاف صاحب الـ33 عامًا حول خسارة الشباب أمام التعاون 3-1 في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "قدمنا مباراة جيدة جدًا ووصلنا كثيرًا لمرمى التعاون في الشوط الأول لكننا لم ننجح في استغلال الفرص المتاحة لنا".

"أجرينا عدة تغييرات في بداية الشوط الثاني لإنعاش الهجوم ونجحنا في إحراز الهدف وأهدرنا عدة فرص، لو سجلنا واحدة من الفرص التي أتيحت لنا بعد هدفنا الأول لكانت نهاية المباراة مختلفة".