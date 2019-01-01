عبد الله مادو: التعادل مع الشباب بطعم الخسارة

الشباب تعادل مع النصر سلبيًا في ديربي الرياض

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

وصف عبد الله مادو، مدافع فريق نادي النصر، نتيجة فريقه أمام الشباب، بالتعادل بطعم الخسارة، مؤكدًا على أن فريقه يستحق الانتصار.

النصر تعادل سلبيًا بدون أهداف، مع نظيره الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما في ديربي الرياض، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مادو قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "التعادل مع الشباب بمثابة الخسارة بالنسبة لنا، لأننا في بداية المسابقة، ولابد من جمع أكبر عدد من النقاط".

مدافع النصر واصل: "الشباب كان متكتل دفاعيًا، وأهدرنا العديد من الفرص التي كانت من الممكن أن تهدينا الانتصار".

عبد الله مادو اختتم تصريحاته قائلًا: "عملنا قبل المباراة، على الحد من خطورة مهاجمي الشباب، ونجحنا في هذا الأمر".

النصر يستعد لمواجهة السد القطري، في إياب دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.