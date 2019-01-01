عبد الله خميس: مزاجية ريجيكامب السبب في رحيلي عن الوصل

مدافع حتا يتحدث عن كواليس موسمه الأخير مع الوصل

قال عبد الله خميس مدافع حتا أن مزاجية لورينت ريجيكامب ومعاملته السيئة له كانت ضمن أسباب خلف رحيله عن الوصل هذا الموسم، مؤكدًا سعيده لتوجيه رسالة لمدربه السابق من خلال أدائه القوي مع فريقه الجديد.

وأوضح اللاعب خلال تصريحاته لصحيفة البيان الإماراتية أنه فوجئ بمزاجية ريجيكامب معه وتجاهله له خلال الموسم الماضي وتحديدًا بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأهلي في البطولة العربية وأبعدته عن اللعب لما يقرب الـ4 أشهر.

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مضيفًا "فوجئت بمزاجية ريجيكامب وتصرفه الغريب بعدم الكلام معي رغم مشاركتي في عدد من التجارب في المعسكر الخارجي الصيفي ومباراة الفريق الودية أمام الظفرة بعد العودة من المعسكر، حيث كان المدرب لا يقدم لي أي توجيهات أو تعليمات له مما أشعرني بأن وجوده والعدم".

وأشاد اللاعب بناديه الجديد والأجواء الأسرية داخله، وكذلك بالجهاز الفني والمدرب اليوناني كريستوس كونتيس، مؤكدًا أنه أحد أفضل المدربين الذين عاصرهم في مشواره الكروي.

وأتم عبد الله خميس بالتأكيد على أنه يسعى لتقديم أداء قوي مع حتا وتحقيق المزيد من النجاحات لرغبته إيصال رسالة لمدربه السابق رجيكامب.

يُشار لأن الوصل وحتا يمتلكان نفس الرصيد من النقاط في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، وهو 8 نقاط لكل منهما، ويتواجد الفريقان في المركزين الثامن والتاسع.