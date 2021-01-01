عبد الله جمعة يرد بحسم على تصريحات "رحيله عن الزمالك"

الظهير الأيسر يُوضح الصورة تمامًا

نفى عبد الله جمعة مدافع الزمالك وجود أي صلة له بوكيل اللاعبين حازم أبو الفتوح، مطالبًا الجميع بتحري الدقة، ومؤكدًا أن وكيله الوحيد معروف للجميع.

أبو الفتوح كان قد أدلى بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا يوم أمس، حيث قال أنه وكيل عبد الله جمعة، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يُجدد عقده مع الزمالك وسينظر في العروض الخليجية المقدمة له.

حيث قال في برنامج "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار المصرية "عبد الله جمعة اتخذ قراره بالتفكير في العروض الخليجية التي وصلت له، وبالفعل بدأنا اتصالات معهم".

وتابع: "تلقينا 3 عروض من أندية بدولة واحدة مهتمون بالتعاقد مع جمعة، والاهتمام ليس وهميًا، حيث سيأتي عرضًا رسميًا للاعب خلال الفترة المقبلة، وسنعلن وقتها عن تفاصيل العرض".

المدافع المرتبط مع الزمالك بعقد مازال ممتدًا حتى يونيو 2022 رد على تلك التصريحات بحسم واضح، حيث أكد أن أبو الفتوح ليس وكيله ولا يُمثله أبدًا ولا يحق له الحديث عنه.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على إنسجترام "ليس لدي أي علاقة بهذا الشخص ولا يُمثلني وليس له الحق في التحدث بالنيابة عني، أرجو تجري الدقة ووكيلي الوحيد معروف لدى الجميع".

يُشار إلى أن جمعة ارتدى القميص الأبيض عام 2017 قادمًا من إنبي.