عبد الله بترجي يعلن عدم ترشحه لرئاسة الأهلي

بترجي لن يترشح لرئاسة الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف عبد الله بترجي، رئيس النادي الأهلي السعودي، عن موقفه النهائي من الترشح لانتخابات ناديه القادمة.

عبد الله بترجي تولى رئاسة النادي الأهلي، خلفًا لماجد النفيعي، والذي تقدم باستقالته، ليقبلها الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأشارت فضائية "السعودية" الرياضية إلى أن بترجي، قرر الانسحاب نهائيًا من الترشح لانتخابات رئاسة الأهلي المقبلة.

بترجي أكد على أن دعمه الكامل سيكون للأمير منصور بن مشعل، خلال الانتخابات المقبلة، لتولي رئاسة النادي الأهلي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية، قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن إنهاء فترة ولاية جميع الرؤوساء المكلفين، بختام الموسم الرياضي، وفتح باب الانتخابات الرسمية.

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