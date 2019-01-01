المعيوف: احترمنا لـ الترجي أهلنا إلى نصف النهائي

حارس الهلال يتحدث عن مواجهة الترجي

أكد عبد الله المعيوف، حارس مرمى الهلال السعودي، على أنه سعيد يتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، على حساب الترجي التونسي.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت.

المعيوف قال خلال تصريحات إذاعية: "مباراة الترجي كانت صعبة، ودخلنا المباراة بتركيز بير، واحترمنا منافسنا جيدًا، وهذا سبب تأهلنا إلى المربع الذهبي".

حارس الهلال تابع: "المباراة كانت رائعة، وكانت في أجواء ممتازة، والجماهير كان لها دور إيجابي، حيث أعطت للمباراة رونقًا خاصًا".

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عبد الله واصل: "علينا الآن التفكير في مباراة فلامنجو البرازيلي، في مباراة نصف النهائي، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية".

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره فلامنجو مساء الثلاثاء المقبل، في مباراة نصف النهائي، بعد تأهله على حساب الترجي التونسي.

الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو، سيلعب المباراة النهائية أمام الفائز من لقاء مونتيري البرازيلي وليفربول الإنجليزي.