عبد الله السعيد: أعيننا على لقب الكونفدرالية وتحقيق الإنجازات هدفنا

بيراميدز يسجل أولى مشاركاته على الساحة الأفريقية يوم السبت المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الله السعيد؛ قائد بيراميدز، أن فريقه عازم على تحقيق إنجاز بالموسم الجديد، معربًا تفاؤله بالصفقات الجديدة التي انضم للكتيبة الزرقاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الكتيبة الزرقاء تستعد لتسجيل المشاركة الأولى لها بالكونفدرالية الأفريقية في العاشر من أغسطس الجاري، أمام إيتوال دو كونغو الكونغولي، في ذهاب دور الـ64.

وقال السعيد، خلال تصريحات صحفية: "نتمنى أن نستهل مشوارنا الأفريقي بصورة جيدة، وأن نقدم صورة مميزة عن الفريق في أول ظهور له على الساحة الأفريقية، الجميع لديه رغبة كبيرة لتحقيق الفوز وجاهزون لذلك".

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وأضاف: "الفريق دعم صفوف بصفقات قوية خلال الفترة الماضية، أرى أن جميعها مميزة وقادرة على تقديم إضافة لبيراميدز، بجانب أنها قادرة على تحقيق الألقاب".

قائد الكتيبة الزرقاء تابع: "أعيننا على لقب الكونفدرالية، لمَ لا ننافس عليه؟، هدفنا تحقيق الإنجازات بالموسم الجديد بعدما قمنا بإعادة بناء الفريق من جديد مؤخرًا".

واختتم: "لدينا طموح كبير في الموسم الجديد، نطمح لتحقيق إنجاز كبير وإلى حصد أولى البطولات في تاريخ بيراميدز".

يذكر أن بيراميدز يشارك في البطولة الأفريقية بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري 2018-2019، بأول موسم له.