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كأس آسيا

عبد الكريم حسن: احترم رأي المدرب ولا يوجد أساسي واحتياطي في قطر

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نجم المنتخب القطري يعلق على فوز فريقه بأول 3 نقاط بكأس الأمم الآسيوية ضد لبنان

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


أعرب عبد الكريم حسن الحاج لاعب المنتخب القطري، عن سعادته بفوز فريقه على لبنان، بافتتاح مشاركات العنابي بكأس أمم آسيا.

قطر نجحت في تحقيق الفوز بفضل ثنائية سجلها حسن الراوي والمعز علي عبد الله، لتخرج بأول 3 نقاط لها بالبطولة.

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عبد الكريم حسن الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2018، شارك في المباراة كبديل حيث نزل في الدقيقة 62.

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"من الطبيعي ظهور هذا التحفظ من كلا الفريقين باعتباره أول لقاء لهما في المسابقة".

وأضاف:"لا يوجد لاعب احتياطي وأساسي بمنتخب قطر، الكل يقاتل من أجل الفوز وسنسعى للمواصلة بنفس المستوى".

وعن ظهوره كبديل:"حصلت على راحة لمدة أسبوع قبل البطولة، عدم لعبي كأساسي يعود لرأي المدرب ويجب احترامه".

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مواجهة كوريا الشمالية القادمة:"بالطبع لا بديل عن الفوز لانتزاع الثلاث نقاط وضمان التأهل للدور القادم".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد قطر إلى 3 نقاط، لتتقاسم صدارة المجموعة الخامسة مع السعودية مقابل لاشيء للبنان وكوريا الشمالية.

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