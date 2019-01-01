الإصابة تُبعد عسيري عن الملاعب 3 أسابيع

الإصابة في عضلة الساق تجعل عسيري يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عبد الفتاح عسيري صانع ألعاب الأخضر والنادي الأهلي، بسبب تعرضه للإصابة خلال معسكر الفريق.

الأخضر يستعد لاستئناف مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بملاقاة أوزباكستان في 14 من نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مواجهة باراجواي وديًا في 19 من الشهر نفسه

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عسيري سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها.

عسيري يعاني من إصابة في عضلة الساق، حيث بدأ برنامجه التأهيلي في عيادة النادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها.

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يذكر أن المنتخب السعودي خاض ثلاث مباريات حتى الآن في التصفيات، حيث تعادل أمام اليمن وفلسطين وفاز أمام سنغافورة.

وتحتل السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط بفارق نقطة وحيدة عن أوزباكستان صاحبة الصدارة.

وتتواجد بعثة المنتخب السعودي في طشقند عاصمة أوزبكستان، استعدادًا لمواجهة المنتخب الأوزبكي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.