تقارير: عبد الفتاح آدم قد لا يسافر إلى البرتغال للاتحاق بمعسكر النصر

التأشيرة قد تمنع عبد الفتاح آدم من التوجه إلى البرتغال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

لم يسافر عبد الفتاح آدم، لاعب نادي النصر إلى البرتغال حتى الآن، من أجل الالتحاق بمعسكر فريقه المقام حاليًا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وانضم عبد الفتاح آدم للنصر مؤخرًا، قادمًا من صفوف التعاون، لمدة 5 سنوات مقبلة، بعدما تم الاتفاق بين الناديين على كافة شروط الانتقال.

الهلال ينتصر على التعاون في معركة السواط

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عبد الفتاح آدم قد يحصل اليوم على تأشيرة السفر، وسيسافر حال الحصول عليها، من أجل الالتحاق بمعسكر نادي النصر.

وهناك احتمالية حول إلغاء سفر عبد الفتاح آدم، في حالة تأخر وصول التأشيرة، ليواصل تدريباته المكثفة في العاصمة السعودية الرياض، في انتظار عودة النصر نهاية الأسبوع الحالي.

وشهد معسكر فريق نادي النصر، انتظام المغربي نور الدين أمرابط لاعب الفريق، بعد انتهاء فترة إجازته التي حصل عليها مؤخرًا.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي الأسبوع المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.