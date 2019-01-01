عبد الفتاح آدم يقود هجوم السعودية أمام الكويت

المباراة تقام مساء اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يفتتح المنتخب السعودي مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا بمواجهة الكويت مساء اليوم.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن المدرب يوسف عنبر قرر الاعتماد على مهاجم النصر "عبد الفتاح آدم" وحيدًا في خط الهجوم أمام الكويت.

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وسيلعب خلفه في وسط الملعب الخماسي حاتم بلال وعلي النمر ونايف هزازي ومنصور حمزي وربيع سفياني، فيما سيتواجد الرباعي سامي الخيبري وفواز الصقور ومتعب المفرج وحسين الشويش، وسيحرس المرمى مصطفى ملائكة.

وتُقام المباراة مساء اليوم على ملعب فرانسو حريري في مدينة إربيل العراقية، وكانت البطولة قد افتتحت يوم 31 يوليو الماضي.

يُذكر أن المنتخب السعودي يدخل البطولة بعدد من اللاعبين الشباب والعناصر البديلة لانشغال نجوم الأخضر بمباريات أنديتهم في دوري أبطال آسيا أو معسكراتهم الإعدادية للموسم الجديد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن تولي هيرفي رينار مهمة تدريب المنتخب الوطني بعد رحيله عن تدريب المغرب.