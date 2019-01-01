رسميًا - عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي

رئيس هيئة الرياضة السعودية يخلف تركي آل الشيخ في الاتحاد العربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الإثنين، تنصيب عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيسًا له بعد فوزه بالمنصب بالتزكية.

الجمعية العمومية للاتحاد العربي عقدت اليوم اجتماع غير عادٍ، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لانتخاب رئيس جديد خلفًا لتركي آل الشيخ.

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كان آل الشيخ قد أعلن في 26 من يونيو الماضي تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العربي بشكل رسمي بعد عامين من توليه المنصب.

وفضل وقتها تركي آل الشيخ الابتعاد عن ساحة الرياضة العربية بشكل عام، حيث قام كذلك بالاعتذار عن عدم الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون السعوديين، بجانب بيع ناديه بيراميدز المصري.

يذكر أن الفيصل كان قد تم تكليفه برئاسة هيئة الرياضة السعودية في فبراير الماضي بقرار من ولي العهد محمد بن سلمان، بعد سحب المنصب من آل الشيخ، على أن يتولى الأخير رئاسة هيئة الترفيه.