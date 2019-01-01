عبد الرزاق حمد الله ينشر صورة بمظهر جديد خلال لقاء المغرب وناميبيا

مهاجم المغرب ينشر صورة جديدة له

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نشر عبد الرزاق حمد الله، مهاجم منتخب المغرب، وفريق النصر السعودي، صورة جديدة له، خلال قضاء عطلته السنوية، بعد رحيله عن صفوف أسود الأطلس قبل المشاركة بكأس أمم إفريقيا 2019.

عبد الرزاق حمد الله كان قد غادر معسكر منتخب المغرب، معترضًا على بعض الأمور التنظيمية، قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بأيام قليلة.

حمد الله نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة جديدة، وهو يحتسي أحد المشروبات.

المهاجم المغربي علق على الصورة قائلًا: "مظهر جديد"، وذلك خلال سير مباراة منتخب بلاده أمام ناميبيا.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين المغرب وناميبيا وقت نشر الصورة.

وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره ناميبيا بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 89 من زمن المباراة