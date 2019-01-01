عبد الرزاق حمد الله يفلت من عقوبة الإيقاف الطويل

المغربي يخوض مواجهة الأهلي مع العالمي بصورة طبيعية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرجت الجولتين الثالثة والرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نظيفتين دون أي عقوبات على أي نادٍ أو لاعب.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن لجنة الانضباط والأخلاق لن تصدر أي عقوبة إيقاف ضد أي لاعب وفقًا لتقارير كافة المباريات التي لُعبت.

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أبرز الأحداث التي كان لها صدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر، خلال لقاء الحزم، بالجولة الرابعة، والتي قام بها بالبصق على لاعب الخصم.

ووفقًا للوائح والقوانين فإن المادة 48 الفقرة 4/1 تنص على إيقاف أي لاعب يبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة لمدة ست مباريات مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال.

وتسمح اللوائح للجنة الانضباط بتطبيق العقوبة على اللاعب حتى حال عدم ذكرها من قبل مسؤولي المباراة.

وبذلك يخوض المغربي مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي بشكل طبيعي، والمقرر إقامتها في 27 من الشهر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة

يذكر أن الجولة الخامسة تنطلق بعد غدٍ الخميس، بمواجهتي الهلال أمام التعاون، وأبها أمام الاتفاق.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين عن الفيصلي، صاحب المركز الثاني.