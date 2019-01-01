عبد الرزاق حمدالله وسوموديكا الأفضل خلال ديسمبر في الدوري السعودي

ذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف نادي النصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن الأفضل في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر ديسمبر المنقضي.

ووقع اختيار اللجنة الفنية على المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب ليحصد جائزة أفضل مدرب لشهر ديسمبر الماضي.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف نادي النصر، ليحصل كل منهما على 50 ألف ريال. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وخلال ديسمبر تمكن مدرب الشباب من قيادة الفريق في جميع المواجهات التي خاضها خلال الشهر بنسبة فوز 100%، خلال 4 مباريات ليحصد فيها العلامة الكاملة بواقع 12 نقطة ويصل بفريقه 29 نقطة محتلاً المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري.

أما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله محترف نادي النصر أفضليته خلال الشهر بتسجيله سبعة أهداف، استقبل مرمى الهلال منها هدفاً واحداً، واهتزت شباك الاتحاد بأقدامه مرتين، فيما كان نصيب الرائد منها أربعة اهدف، ليترفع رصيده إلى 9 اهداف محتلاً المركز الخامس في قائمة الهدافين متساوياً مع الأرجنتيني خوان جوانكا لاعب فريق الاتفاق.