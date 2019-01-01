عبد الرزاق حمدالله وسوموديكا الأفضل خلال ديسمبر في الدوري السعودي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن الأفضل في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر ديسمبر المنقضي.
ووقع اختيار اللجنة الفنية على المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب ليحصد جائزة أفضل مدرب لشهر ديسمبر الماضي.
وذهبت جائزة أفضل لاعب في الشهر إلى المغربي عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف نادي النصر، ليحصل كل منهما على 50 ألف ريال.
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مبروووووك لنجوم شهر ديسمبر في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان سوموديكا مدرب فريق @AlShababSaudiFC وعبدالرزاق حمدالله لاعب فريق @AlNassrFC 👏👏👏👏 ..https://t.co/VifA1gfU7J pic.twitter.com/5YDByJ23TO — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 2, 2019
وخلال ديسمبر تمكن مدرب الشباب من قيادة الفريق في جميع المواجهات التي خاضها خلال الشهر بنسبة فوز 100%، خلال 4 مباريات ليحصد فيها العلامة الكاملة بواقع 12 نقطة ويصل بفريقه 29 نقطة محتلاً المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري.
أما المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله محترف نادي النصر أفضليته خلال الشهر بتسجيله سبعة أهداف، استقبل مرمى الهلال منها هدفاً واحداً، واهتزت شباك الاتحاد بأقدامه مرتين، فيما كان نصيب الرائد منها أربعة اهدف، ليترفع رصيده إلى 9 اهداف محتلاً المركز الخامس في قائمة الهدافين متساوياً مع الأرجنتيني خوان جوانكا لاعب فريق الاتفاق.
الأهلي في محادثات مع الوحدة من أجل عودة لاعبه المعار تيسير الجاسم، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في إنهاء مسيرته بالأهلي. pic.twitter.com/sFahprvozH — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 2, 2019