عبد الرحمن غريب ودافيد أوسبينا .. تطورات "مقلقة" في ملف مصابي النصر قبل مواجهتي الفيحاء والشباب

النصر في أزمة إصابات كبيرة

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يعيش النصر أيامًا صعبة على صعيد الإصابات وجاهزية لاعبيه قبل مواجهتين حاسمتين في موسمه المحلي والقاري.

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الفريق السعودي يستعد لمواجهة مواطنه الفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا مساء الأربعاء القادم، ومن ثم سيلتقي مع الشباب ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي يوم الأحد المقبل.

النصر خسر بالفعل الثلاثي المصاب، عبد الرحمن غريب ودافيد أوسبينا وسلطان الغنام، بجانب الموقوف نواف العقيدي في المواجهة القارية لكن التوقعات كانت بعودة الأول والثاني في مواجهة الليوث.

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صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن تطورات جديدة مقلقة للنصر ومدربه لويس كاسترو قبل مواجهة الشباب، إذ بات مؤكدًا غياب الجناح السعودي عن اللقاء بعدما أخضعه طبيب النادي لبرنامج علاجي وتأهيلي جديد سيمتد لأسبوع واحد، فيما باتت مشاركة الحارس الكولومبي في المباراة محاطة بالشكوك، إذ لم يدخل اللاعب التدريبات الجماعية حتى يوم أمس الإثنين.

النصر يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهلال في الصدارة.

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