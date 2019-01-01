عبد الرحمن بن مساعد: الهلال أضاع الدوري بيده والمؤامرات "كلام فاضي"

رئيس الزعيم الأسبق ينتقد أوضاع الفريق بالموسم المنقضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رصد الأمير عبد الرحمن بن مساعد؛ رئيس نادي الهلال الأسبق، بعض الأسباب التي أدت إلى ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من الزعيم، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية ليس عاملًا.

الزعيم خسر لقبه الذي توج به موسم 2018-2019، بعدما تخلف بنقطة وحيدة، عن النصر، الذي ظفر باللقب بعد غياب ثلاث سنوات.

وقال بن مساعد، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك أخطاء ارتكبت تسببت في خروج الهلال من أربع بطولات دفعة واحدة في الموسم نفسه، منها إقالة جورج جيسوس، ثم التعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش، الذي كان سيئًا أيضًا، وبالتالي كان يخسر الزعيم على ملعبه من فرق وسط جدول الترتيب، والبطل لا ينهزم بهذه الطريقة".

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وأضاف: "الحديث عن المؤامرات كلام فاضي، الهلال تأثر خلال الموسم بعديد الأشياء وانعكس ذلك على مسيرته كضغط المباريات وعدم توقف الدوري خلال كأس آسيا".

واختتم: "في الأخير الهلال هو من أضاع الدوري بيده، وما يُقال مجرد شماعات، فالأخطاء التحكيمية موجودة طوال الوقت، ولم تكن أبدًا عائقًا أمام بطولات الزعيم، كثيرًا ما قابل مثل هذه الظروف وحقق معها بطولات".

يذكر أن الهلال وصل لنهائي كأس زايد للأندية الأبطال قبل أن يخسر بثنائية مقابل هدف وحيد أمام النجم التونسي.

بينما ودع كأس خادم الحرمين من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام التعاون بخماسية نظيفة، وخسر كذلك السوبر المصري السعودي بالخسارة أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف وحيد.

ولا يزال الموج الأزرق ينافس في دوري أبطال آسيا، حيث تأهل لدور الـ16 ليكون على موعد مع الأهلي السعودي في 6 و13 من أغسطس المقبل.