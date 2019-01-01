لاعب النصر: الإرهاق تسبب في خسارتنا أمام الحزم

العبيد يعتذر لجماهير النصر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

وجه عبد الرحمن العبيد، لاعب فريق نادي النصر، الاعتذار لجماهير فريقه، بعد الخساراة من الحزم، ضمن منافسات الدوري السعودي.

عبيد قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "نعتذر لجماهير النصر، لأننا لم نظهر بالشكل المطلوب، والحزم نجح في إغلاق ملعبه بشكل جيد"

لاعب النصر واصل: "لا نزال في بداية المشوار بالدوري، ونحن قادرون على التعويض في باقي المباريات القادمة".

عبد الرحمن العبيد تابع: "خضنا ثلاث مباريات، وعانينا من السفر بين كل مباراة وأخرى، وهو ما تسبب في إرهاق اللاعبين".

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واختتم العبيد تصريحاته قائلًا: "الإرهاق ليس عذرًا، ويجب علينا التفير في ما هو قادم، من أجل العودة لطريق الانتصارات".

النصر خسر من الحزم بهدف دون رد، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.