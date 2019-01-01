عبد الرحمن الدوسري: أعمل على تثبيت مكانتي في التشكيل الأساسي للأخضر

الدوسري شارك بالأمس في أول تجربة له مع السعودية أمام مالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى عبد الرحمن الدوسري، سعادته بمشاركته الأولى مع المنتخب السعودي، مشدداً على أنه يعمل على تثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية للأخضر.

وشارك الدوسري بالأمس، في مباراة الأخضر الودية أمام مالي، بالأمس والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وقال الدوسري، في تصريحات صحفية: "سعيد بالمشاركة الأولى لي مع السعودية، أطمح إلى إثبات مكانتي وتثبيت أقدامي في التشكيل الأساسي".

وواصل: "تلقيت العديد من التعليمات، من رينارد قبل بداية المباراة، وسعيد لأنني طبقتها على أتم وجه".

اعتماد موعد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم

ويستعد المنتخب السعودي، لمواجهة اليمن يوم الثلاثاء القادم، في إطار مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

جدير بالذكر أن الأخضر، يقيم معسكراً حالياً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.