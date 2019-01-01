عبد الحفيظ: مشاركة عاشور أمام سيمبا محل شك

قائد الأهلي لم يكمل لقاء الحرس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن قائد الفريق حسام عاشور قد يغيب عن مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا بداعي الإصابة.

وخرج عاشور من مواجهة حرس الحدود مساء الجمعة بعد فقط 45 دقيقة بعد تعرضه للإصابة بالعضلة الضامة حسبما صرح الجهاز الطبي بعد المباراة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمراسلين: "سعد سمير وحسام عاشور سيخضعان للآشعة التشخيصية مساء السبت للتعرف على موقفهما من المشاركة".

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وأضاف: "مشاركة عاشور اللقاء المقبل صعبة، ولكن ناصر ماهر جاهز للعب في المباراة".

ويلعب الأهلي مساء الثلاثاء المقبل أمام سيمبا بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا على ملعب الأخير في تنزانيا.

وسبق للأهلي الفوز على نفس الفريق بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثالثة الأسبوع الفائت.