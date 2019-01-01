عبد الحفيظ: لسنا في عجلة من أمرنا لإكمال قائمة الأهلي الأفريقية

مقعدان شاغران للأهلي في قائمته الأفريقية لم يستقر عليهما الجهاز الفني حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن فريقه غير متعجل في إكمال قائمته الأفريقية في الوقت الحالي، وإن تركيزه منصب على مواجهة شبيبة الساورة.

ويحل الأهلي ضيفاً مساء الليلة، على شبيبة الساورة الجزائري، في إطار ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "لسنا في عجلة من امرنا، حول قيد المقاعد الشاغرة في قائمتنا الأفريقية، تركيزنا الآن على مواجهة الساورة".

وواصل: "نمشي خطوة بخطوة في البطولة، تمكنا من تحقيق فوزاً هاماً على حساب فيتا كلوب، في لقاء لا يقل أهمية عن مباراة الليلة".

ويتبقى للأهلي مقعدين شاغرين في قائمته الأفريقية، بعد إضافة الصفقات الجديدة، حسين الشحات، رمضان صبحي، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، بالإضافة للعائد من الإصابة جونيور أجاي.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على فيتا كلوب بهدفين دون رد، مساء السبت الماضي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولي، وكانت على استاد برج العرب بالإسكندرية.