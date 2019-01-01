عبد الحفيظ: الجهاز الطبي برئ من كثرة الإصابات وهذا موقف أجايي

الأهلي افتتح مشواره بدور المجموعات بالفوز أول مرة منذ عام 2016

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي المصري، عن رضاه عن أداء الفريق الذي ظهر به أمام فيتا كلوب الكونغولي، مؤكدًا أن الفريق يزداد قوة يومًا تلو الآخر.

وحقق المارد الأحمر الفوز أمام فيتا كلوب بثنائية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

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عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "فيتا كلوب فريق قوي وهو وصيف الكونفدرالية النسخة الماضية، ولديه عناصر مميزة ويؤدي بشكل جماعي هائل، والأهلي كذلك لم يحقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى بدور المجموعات منذ عام 2016، لذلك كنا حريصين على الفوز".

وأضاف: "لا أشعر بأي قلق حال تأخر تسجيل الأهلي وإهدار عديد الفرص، لأن الفرق الكبيرة لا بد أن يكون لديها شخصية، أنا دائمًا أشعر أن الأهلي سيسجل في أي وقت، وطالما الشخصية والهوية توجد في الملعب لا قلق حتى لو متبقى دقيقتين.

"الفريق يزداد قوة مباراة تلو الأخرى، والوضع سيتحسن أكثر خلال الفترة المقبلة مع عودة المصابين أحمد فتحي ووليد أزارو وسعد سمير وأجايي وصالح جمعة، سيفرقون كثيرًا في الأداء، واليوم بداية القوة".

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عن إصابة مروان محسن؛ مهاجم الفريق، أوضح: "اللاعب شعر بثقل في العضلة الأمامية، والآن أصبح يهمنا في كل مباراة الخروج بالثلاث نقاط وعدم وجود أي إصابات، نعاني من سوء حظ كبير، لكن لا قلق طالما المستويات متقاربة بين جميع اللاعبين".

بسؤاله عن القائمة الأفريقية للفريق، علق: "لا تزال هناك أربعة أماكن خالية، لم نحدد بعد، لكن جونيور أجايي عنصر مميز وأؤكد أنه سيكون سببًا رئيسًا في حصول الأهلي على اللقب، وقيده فقط مسألة وقت لا أكثر".

واختتم حديثًا معلقًا على الاتهامات التي توجه للجهاز الطبي بسبب كثرة الإصابات: "بالتأكيد الإصابات شيء سلبي، لكننا فريق جماعي، ونشترك جميعنا في كل شيء، ولا يتحمل فرد بمفرده المسؤولية".

يذكر أن الفوز منح الأهلي وصافة المجموعة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا في النقاط مع سيمبا التنزاني، المتصدر متفوقًا بفارق الأهداف، بعدما تغلب على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، في إطار مباريات الجولة نفسها.