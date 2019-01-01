المالكي: حزين للخسارة وسنعوض أمام البحرين

لاعب السعودية يتحدث عن الخسارة من الكويت والتعويض أمام البحرين

أبدى عبد الإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي، حزنه واستيائه من خسارة الأخضر من الكويت، في الجولة الأولى ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

الكويت حقق الفوز على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي الدحيل في قطر، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة خليجي 24.

المالكي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لم نستغل فرصتين في بداية اللقاء، حيث كانت من الممكن أن تقلب النتيجة".

عبد الإله تابع: "إن شاء الله سنحاول تحسين النتائج خلال المباريات المقبلة، بعد الخسارة التي تلقيناها من الكويت".

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الأزرق الكويتي رفع رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، ويأتي خلفه عمان والبحرين، برصيد نقطة واحدة، والسعودية أخيرًا دون نقاط.

ويسعى المنتخب السعودي لتعويض الخسارة، عندما يواجه البحرين مساء السبت المقبل، بالجولة الثانية، بينما يلعب الكويت أمام عمان.