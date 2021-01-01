عبد الإله المالكي: استحييت من كاريلي بعد طريقة تعامل نيمار وكوتينيو معه

كاريلي يقود الاتحاد إلى نهائي البطولة العربية

تحدث عبدالإله المالكي، لاعب الاتحاد السعودي، عن دور البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للعميد وعلى تطور أداء الفريق في المرحلة الماضية.

الاتحاد حقق فوزًا على نظيره الشباب في إياب دور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى النهائي.

وقال المالكي في تصريحات لقناة "أبوظبي" الرياضية: "كاريلي سيقدم الكثير من الإنجازات رفقة نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف لاعب الاتحاد خلال تصريحاته: "عندما رأينا نيمار وكوتينيو وتعاملهم مع كاريلي عندما كانوا يتدربون في ملعب الجوهرة، استحيت أن أناديه بـ"كوتش" لأنهم ينادونه بالبروفيسور".

ووجه المدرب البرازيلي كاريلي الشكر لعبدالإله المالكي خلال التصريحات على الحديث تجاهه بشكل مميز وعلى أداءه مع الفريق.

وينتظر الاتحاد الفائز من الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية، حيث من المرجح أن يكون في فبراير المقبل.