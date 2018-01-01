النتائج المباشرة
كأس آسيا

عبدالله عطيف: يميز منتخب السعودية التجانس والكرة الحديثة لا تعتمد على الفردية

التعليقات()
الأخضر يخوض حاليًا معسكره الأخير في دبي قبل كأس آسيا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

يرى عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي، أن الأخضر أصبح جاهزًا لخوض كأس آسيا 2019، متمنيًا أن يقدم رفقة زملائه ما يسعد الشعب السعودي.

ويتواجد حاليًا المنتخب السعودي في الإمارات، حيث يقيم معسكره الأخير، استعدادًا لكأس آسيا، التي ستقام هنا بداية من الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير.

عطيف قال، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشكر الإمارات على حسن الاستضافة، هو شيء غير مستغرب منهم، نحن نواصل الاستعدادات هنا، ونتمنى أن نقدم المأمون مننا".

اختيارات المحررين

وأضاف: "نحن في منتصف الموسم، وخضنا معسكرات كثيرة ومباريات ودية، والآن نحن في المرحلة الأخيرة، هناك تجانس وانسجام بيننا، نتمنى أن ينعكس علينا في الملعب.

"هناك لاعبين أصحاب خبرات ومن شارك في كأس العالم وكأس آسيا وهناك لاعبين شباب حصلوا على كأس آسيا تحت 23 سنة، وهذا سينعكس على الفريق من خلال نصائح أصحاب الخبرات للاعبين الصغار".

عن رأيه في طريقة مدرب الأخضر خوان أنتونيو بيتزي، علق لاعب الوسط: "كل مدرب له أسلوبه، وأعتقد أن الكرة الحديثة صارت تعتمد على المنظومة كاملة وليس لاعب واحد، إذا صار تنظيم للفريق ككل، لن يكون من السهل أن تتهدد مرمانا.

ويستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة كوريا الشمالية في الثامن من يناير ثم لبنان يوم 12 ثم قطر في 17 من الشهر ذاته.

الموضوع التالي:
وائل جمعة وحاتم الطرابلسي يؤازران منتخب فلسطين قبل كأس آسيا
الموضوع التالي:
شاهد الجانب الإنساني من رونالدو وصديقته
الموضوع التالي:
استعدادًا لكأس آسيا - قطر تهزم قيرجيزستان وديًا بهدف وحيد
الموضوع التالي:
ميلان يجهز عرضًا لنجل مالديني
الموضوع التالي:
ظهير أيسر وبدون أهداف.. هكذا اختتم ساؤول موسم 2018 مع أتلتيكو مدريد
إغلاق