عبدالله السعيد : جددت عقدي مع بيراميدز ولم أطلب العودة إلى الأهلي

كان الأهلي قد استغني عن عبد الله السعيد خلال صيف عام 2018، قبل أن ينتقل لفريق بيراميدز

أعلن عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، تجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة وذلك عبر تصريحات تلفزيونية، مؤكدًا مواصلة مشواره مع الفريق.

وبهذا القرار يقطع السعيد الطريق على شائعات رحيله إلى الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما كشفت بعض التقارير عن وجود مفاوضات مع اللاعب.

السعيد قال في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" حول وجود مفاوضات مع الزمالك : "اللعب لنادي الزمالك شرف كبير بالطبع لأي لاعب، لكني قمت بتجديد تعاقدي مع نادي بيراميدز والأمر في يد إدارة النادي."

وقال السعيد في تصريحاته : "لا يوجد أي جديد حول مستقبلي، قيل حولي كلام كثير في الفترة الأخيرة، أنا مستمر مع بيراميدز وجددت عقدي معهم لمدة 3 مواسم".

وردًا على طلبه العودة إلى الأهلي قال : "لم أطلب العودة إلى الأهلي سواء من خلال التواصل الشخصي مع أي مسئول في النادي، أو عن طريق وسطاء."

وكان الأهلي قد استغني عن عبد الله السعيد خلال صيف عام 2018، قبل أن ينتقل لفريق بيراميدز الموسم الماضي.

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وأكد اللاعب الذي دخل المئوية منذ أيام امتلاكه العديد من العروض الخارجية قائلاً : "كانت هناك أندية خارجية في الفترة الماضية ترغب في التعاقد معي لكني الآن ملتزم مع فريقي وأتمنى أن نعود للنتائج التي نستحقها."