عبدالله السعيد مُهدد بالرحيل عن الأهلي في هذه الحالة
ماجد جزر فيسبوك تويتر
منحت إدارة النادي الأهلي المدير الفني الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب الفريق حرية تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب تقارير مقربة من النادي الأهلي، فأن جويدي يستهدف التعاقد مع قلب دفاع أجنبي في الانتقالات الشتوية، بدلاً من المدافع الإسباني ألكسيس روانو دلجادو.
صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن مصير اللاعب عبدالله السعيد لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، ومن المنتظر حسم مصيره خلال الأسابيع المقبلة.
كذلك الأمر نفسه طال اللاعب خوسيه مانويل خورادو، لاعبي الوسط الهجومي، إلا أنه بحسب التقارير سيتم حسم مصير الثنائي في حال توفر البديل المناسب.
استعدادات #الاهلي لمواجهة #الشباب يوم السبت القادم
(@ALAHLI_FC :📸) pic.twitter.com/aBuO4imFU9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 13, 2018
وأكدت الصحيفة أن العامل المادي سيكون حاسماً في مصير هذا الثنائي، نظراً لرغبة الإدارة من ضم لاعبين أصحاب مهارات خاصة.
يُذكر أن الخماسي محمد عبد الشافي والتشيلي باولو دياز والكاب فيردي دجانيني تافاريس فضلا عن البرازيلي جوزيف دي سوزا والسوري عمر السومة، قد ضمنوا تواجدهم مع الفريق الأهلاوي نظراً لقيمتهم الفنية مع الفريق.