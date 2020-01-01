عبدالفتاح آدم يوضح حقيقة تصريحاته ضد النصر

عبدالفتاح آدم أحرز هدفًا هامًا للرائد في شباك الوحدة

أوضح عبدالفتاح آدم لاعب الرائد المنتقل حديثًا من النصر، عن حقيقة تصريحاته وأنها لم تقلل من تواجده في العالمي خلال الفترة الماضية.

وكان آدم قد قال عقب اللقاء في تصريحات تلفزيونية أن الضغوطات التي وضعت عليه خلال تواجده في النصر هي سبب تراجع مستواه.

وتم فهم التصريحات خلال الساعات الماضية بشكل خاطئ، وأكد أن اللعب للنصر شرف كبير له التواجد في هذا النادي الكبير.

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وقال آدم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للتوضيح: للأسف فهم تصريحي بعد المباراة في غير محله لدى البعض والصحيح كنت أقصد بأن الإصابات المتكررة وعدم المشاركة مع النصر هي من جعلتني تحت الضغوط في سبيل إثبات وجودي مع بقية زملائي اللاعبين".

وأضاف: "أحترم النصر وجماهيره الكبيرة التي وقفت معي ولا زالت داعمة لي".

وسجل عبدالفتاح آدم هدف فوز فريقه الرائد اليوم في مرمى الوحدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.