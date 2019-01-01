عبدالعزيز بن تركي ورئيس الاتحاد الإسباني يكشفان كواليس بطولة السوبر بجدة

سمو الأمير عن سعادته باستضافة حدث كبير مثل بطولة السوبر الإسباني والتي تحتضنها جدة خلال أسابيع

استقبل سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد لويس روبياليس في ملعب مدينة الملك الرياضية بجدة قبل بداية المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة السوبر الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي عبر سمو الأمير عن سعادته باستضافة حدث كبير مثل بطولة السوبر الإسباني والتي تحتضنها جدة خلال أسابيع.

وقال عبدالعزيز بن تركي : " سعيدون باستضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، ولن تكون هذه المناسبة حدثاً رياضياً فحسب، بل تظاهرة ثقافية وترفيهية ورياضية عالمية".

سمو الأمير أضاف : "تلقينا أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لتغطية الحدث الكبير.. وسيتم طرح التذاكر قريباً في منصة شارك بأسعار مناسبة لكل محبي كرة القدم".

في الإطار نفسه علق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد لويس روبياليس خلال المؤتمر الصحفي قائلاً : "نسعد بإقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة، ونحن فخورون بتواجد أربعة أندية إسبانية قوية هنا في جدة، وسيكون أسبوع حافل بالمواجهات القوية.

وأضاف لويس : "السوبر الإسباني في جدة سيقام بنظام المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه.. بمشاركة أربعة أندية إسبانية تضم نخبة من نجوم العالم في كرة القدم وهي: (برشلونة - ريال مدريد - اتليتكو مدريد - فالنسيا)".

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وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد وافق على استضافة مدينة جدة السعودية بطولة كأس السوبر بين 8-12 يناير المقبل، بمشاركة برشلونة وريال مدريد، على أن تستمر البطولة نسختين مقبلتين بالإضافة إلى النسخة المقبلة.

وستقام البطولة بشكل جديد، يتضمن تواجد أندية فالنسيا بطل كأس الملك وأتلتيكو مدريد ثاني الدوري الإسباني الموسم الماضي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة شهر يناير، وستستمر في السعودية 3 نسخ مقبلة.