عبدالسلام يقترب من قائمة الزمالك الإفريقية

الزمالك يسعى لتحقيق لقب إفريقي الموسم الحالي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يدرس نادي الزمالك قيد محمد عبدالسلام، مدافع الفريق، ضمن القائمة الإفريقية للموسم الحالي، والذي يشارك فيه ببطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تعادل مع اتحاد طنجة المغربي، في ذهاب دور الـ32 الثاني، من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في اللقاء الذي لعب في ملعب "ابن بطوطة".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن تألق اللاعب في المباريات بالدوري الذي شارك بها مؤخرًا مع الأبيض، يدفع الجهاز الفني لقيد عبدالسلام، بالإضافة إلى قرار عدم مدافع جديد. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأشارت التقارير إلى أزمة الزمالك الذي تعرض لها في الفترة الأخيرة بعد إصابة محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، وأدى إلى مشاركة عبدالغني.

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ويتاح للزمالك ضم 4 لاعبين لقائمة الفريق الإفريقية، في الموسم الحالي من الكونفدرالية، حيث يدرس الجهاز الفني أن يضم عبدالسلام ضمنهم.

ومن المؤكد أن يكون خالد بو طيب أحد اللاعبين الذين سوف ينضمون لقائمة الزمالك الإفريقية.