عبدالرزاق حمدالله يصدم النصر ويهدد بفسخ عقده

صدمة في نادي النصر بسبب تهديد حمدالله

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تهديد عبدالرزاق حمدالله نجم النصر السعودي بفسخ عقده مع ناديه قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالرزاق حمدالله من أفضل المهاجمين الأجانب خلال السنوات الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين، حيث احتل صدارة الهدافين في الموسمين الماضيين.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المغربي حمدالله هدد إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بفسخ تعاقده بسبب عدم تسلم رواتبه المتأخرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل عبدالرزاق حمدالله قام بإرسال رسالة إلكترونية للنادي يخبر بها المسؤولين بتأخر رواتبه الشهرية وأنه بدأ في اتخاذ الخطوات القانونية.

وأكدت التقارير أن هناك أزمة مالية قوية داخل أروقة نادي النصر، تسببت في تأخر رواتب اللاعبين والأطقم الفنية خلال الأشهر الماضية.

وفي حالة رحيل حمدالله بسبب الأزمة المالية ستكون ضربة قوية للغاية للنصر قبل بداية الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.