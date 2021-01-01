أزمة جديدة في النصر بطلها حمد الله .. اتهامات لإدارة السويكت واللاعب يعتذر

تشكيل في ذمة مجلس إدارة صفوان السويكت

فجر عبد العزيز أحمد بغلف؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، ألمح خلالها بتشكيك ي ذمة مجلس الإدارة الحالي للنادي برئاسة صفوان السويكت.

بغلف هو أحد أكبر الداعمين للعالمي، إذ يمد خزينته بين الحين والآخر بدعم مادي، لكنه مؤخرًا انقلب على إدارة السويكت، نظرًا لاعتراضه على بعض القرارات الإدارية.

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مفاجأة بغلف، بدأت بإعلان تقديم مكافأة خاصة للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، بعد دخوله نادي المائة، لكن أكد أن مكافأة هداف العالم التي منحه إياها لم تصل إليه، بخلاف مكافآت أخرى.

وكتب العضو الذهبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدالله تحقيق المئوية، مائة ألف ريال هدية من محبك".

وأضاف: "سوف يتم تسليمها لك شخصياً حتى لا يحدث ماحدث في مكافاة تحقيقك لهداف العالم واضطر لدفعها مرتين".

بغلف واصل: "حسبنا اللع ونعم الوكيل... تم التأكد من صاحب الشأن قبل قليل حتى المبلغ الثاني .. والذي كان من ظمن الدعم البالغ 2820000 مليون ريال، لم يتم تسليمها للجلاد ..حتى الآن".

حسبنا الله ونعم الوكيل...

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تم التأكد من صاحب الشأن قبل قليل حتى المبلغ الثاني .. والذي كان من ظمن الداعم البالغ ٢٨٢٠٠٠٠ مليون ريال.

لم يتم تسليمها للجلاد ..حتى الآن .

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🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) March 17, 2021

وجاء رد المهاجم المغربي: " سلام عليكم اخوي ابو أحمد شكرا على دعمك الدائم للكيان و لجميع الاعبين و حبيت أوضح لك أنه لم أتوصل بالمكافأة الأولى بينما وصلت الثانية في حسابي بدون ما أدري عنها ، جزاك الله خيرا و أدامك الله داعما لهذا الكيان العظيم".

وتابع: " و أعتذر عن إفادتك انه بلغتك اني لم آخذ الثانية نظرا لعدم إطلاعي على حسابي و شكرا".

و أعتذر عن إفادتك انه بلغتك اني لم آخذ الثانية نظرا لعدم إطلاعي على حسابي و شكرا — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) March 17, 2021

يذكر أن حمد الله وصل بالأمس للهدف رقم 100 بقميص العالمي، بعدما أحرز هدفًا في مرمى الفتح، من ضمن ثلاثة أهداف أحرزها فريقه، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.