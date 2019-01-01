عبدالرحمن غريب: سنواجه فريقًا قويًا وصعبًا للغاية

مواجهة قوية بين السد وأهلي جدة في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عبدالرحمن غريب مهاجم أهلي جدة السعودي، عن مواجهة السد القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، المقرر لها غدًا الإثنين.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على السد القطري، من أجل أخذ خطوة نحو التأهل في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

ويتصدر السد المجموعة حيث الفوز للنادي القطري يصعد به مباشرة إلى الدور الثاني دون النظر إلى أي نتائج للمباريات المتبقية.

وقال عبدالرحمن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "سنلعب مواجهة حاسمة أمام السد، ونواجه منافس قوي للغاية لديه معنويات مرتفعة".

وأضاف مهاجم أهلي جدة الشاب: "مدربنا يوسف عنبر لديه خبرة كبيرة بإمكانيات اللاعبين وقدراتهم وتوظيفهم المثالي في الملعب ".

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وحقق الأهلي الفوز في مباراتين فقط خلال الـ4 الذي خاضهم خلال دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتلقى هزيمتين وضعته في المركز الثاني.