عبدالحفيظ يكشف موعد رمضان صبحي للمشاركة في مباريات الأهلي

رمضان صبحي يقترب من العودة للمشاركة في مباريات الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري عن موعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي افتقد رمضان صبحي خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابة عضلية تعرض لها أثناء أحد تدريبات الأهلي الجماعية.

وزف عبدالحفيظ نبأ سار لجماهير الأهلي باقتراب عودة رمضان صبحي للمشاركة في لقاءات الفريق خلال الشهر الجاري.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "رمضان سيكون جاهزًا للمشاركة في مباريات الأهلي يوم 13 فبراير المقبل بشكل كامل".

وأضاف: "رمضان شارك في التدريبات الجماعية مع الأهلي قبل السفر إلى السودان ولكن تمت إراحته وعاد مرة أخرى لـ3 أيام متتالية".

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وتابع عبدالحفيظ: "وجدنا أن رمضان إحساسه بقدمه في الملعب ليس بنسبة 100 % ولذلك فضلنا عدم الدفع به خلال المباراة، والانتظار 6 أيام إضافية".

وحقق الأهلي فوزًا هامًا على بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من الدوري.