عبدالحفيظ: لاسارتي هو صاحب قرار استبعاد الثلاثي الجديد في الأهلي

الأهلي حقق فوزًا هامًا على اطلع بره

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الفوز أمام اطلع بره بطل جنوب السودان في مستهل مشوار الفريق في البطولة الإفريقية.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره اطلع برا بأربعة أهداف دون مقابل في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على ملعب "برج العرب".

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عقب اللقاء، إن المباراة أمام اطلع بره هي بروفة جيدة قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس مصر.

وأضاف: "استبعاد الثلاثي محمود متولي ومحمد مجدي "أفشة" وإليو ديانج، هو بقرار من مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق".

وتابع: "هذه هي رؤية المدير الفني في عدم مشاركة اللاعبين بعد فترة راحة طويلة خوفًا من تعرضهم لإصابات عضلية أمام اطلع بره".

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز السبت المقبل، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.