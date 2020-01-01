عبدالإله مؤمنة يتحدث عن الـ1000 بطولة للأهلي ودور بن مشعل

الأهلي يسعى لاستعادة مكانته مرة أخرى

تحدث عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن تاريخ الراقي وإنه من أفضل الأندية في تاريخ الكرة السعودية.

عبدالإله مؤمنة تولى رئاسة الأهلي خلفًا لأحمد الصائغ، بدعم من الأمير منصور بن مشعل الذي يعتبره جمهور الراقي أفضل داعم للفريق.

وقال مؤمنة في تصريحات تلفزيونية: " الأهلي رقم واحد في عدة نواحي، يمتلك الكثير من الإنجازات ولنا أكثر من 1000 بطولة على مستوى المملكة في جميع الألعاب".

المزيد من الفرق

وأضاف رئيس الأهلي: "النادي يمر خلال السنوات الأخيرة بأزمات وسنتجاوزها والأمير منصور بن مشعل أكثر شخص يحتاج له الأهلي في الوقت الحالي".

اقرأ أيضًا - تساويه مع ميسي ورونالدو وقيادة قارية وعالمية - لحظات فارقة في مسيرة فهد المولد

وتابع مؤمنة: "علاقة منصور بن مشعل بالنادي الأهلي مهمة للغاية بسبب الدعم الكبير الذي يقدمه خاصًة المادي، والجميع يعلم قيمته لدى جماهير الأهلي".

ويسعى الأهلي خلال السنوات المقبلة لاستعادة مكانته بتحقيق الألقاب والعودة إلى منصات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.