لأعوام طويلة، روّج نادي بايرن ميونخ لنفسه بوصفه عائلة واحدة متماسكة تحمي أبناءها في السراء والضراء، وترفع شعار الانتماء فوق أي اعتبارات مادية.

غير أن المشهد الأخير المتعلق بالنجم الشاب جمال موسيالا، والذي استدعى تدخلًا حادًا من الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، يكشف أن هذه الشعارات الرنانة تتبخر فور أن تصطدم بجداول الحسابات الباردة في عصر كرة القدم الرأسمالية.

أوركسترا الضغط وتصدير الإحباط

لم يكن خروج الرئيس الفخري أولي هونيس، ثم الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن، وبعدهما كارل هاينتس رومينيجه، للتشكيك في عقد موسيالا ومستقبله مجرد زلات لسان عابرة أو آراء عفوية.

هذا التناغم المريب في التوقيت والمضمون يكشف عن استراتيجية ضغط منسقة تدار بذكاء بارد، هدفها تهيئة الرأي العام وتصدير الإحباط إلى اللاعب ومحيطه، وإقناعه ضمنيًا بأن وضعه الصحي يضعف موقفه التفاوضي، وأن عليه الرضوخ لأي تعديل قادم دون مقاومة.

المباريات التالية FCB الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات 12:00 HOF

اغتيال معنوي تحت غطاء التقييم

يكمن الوجه الأكثر قسوة في هذه الأزمة في توقيتها، ففي اللحظة التي يخطو فيها شاب في عامه الـ 23 أولى خطواته فوق العشب الأخضر بعد غياب طويل بسبب أزمته الصحية، وبدلاً من أن يجد مظلة الأمان النفسي وواجب الرعاية المفترض من ناديه، يتلقى رصاصات التشكيك في ظهره من قادة المؤسسة أنفسهم.

تحويل حالة اللاعب الصحية ومستقبله إلى مادة للجدل العلني يمثل اغتيالًا معنويًا صريحًا، يضرب روحه المعنوية في مقتل، ويسلبه الدافع الذهني المطلوب لاستعادة بريقه، تحت ستار التقييم الفني والمالي.

تغيير القواعد في منتصف الطريق

تفضح هذه الواقعة منطق الاستسهال الذي بات يحكم إدارات كرة القدم الحديثة، حين تتحول العلاقة من شراكة قائمة على الثقة والالتزام إلى معادلة نفعية من طرف واحد.

فحين يبدع اللاعب ويقود الفريق لمنصات التتويج وتجني الإدارة من ورائه أرباحًا طائلة كما ظهر في التقرير المالي الأخير، لا تهرول لفتح عقده ومقاسمته المكاسب الإضافية.

أما حين يتعثر بإصابة أو يمر بظرف طارئ، فتسارع الإدارة إلى تغيير قواعد اللعبة في منتصف الطريق، مطالبة إياه بتحمّل فاتورة الظروف، متناسية أن العقود وُجدت لحماية الاستقرار لا لتكون أوراقًا قابلة لإعادة الصياغة وفقًا لمزاج صاحب العمل.

بيت القصيد

لا تتوقف خطورة ما يحدث في ميونخ عند حدود جمال موسيالا وحده، بل تمتد لتبعث برسالة إحباط قاتلة لكل موهبة شابة داخل النادي وخارجه.

فحين يرى الجيل الصاعد أن ابن النادي الذي حمل مشروعه لسنوات يُعامل كبند ثقيل في الميزانية بمجرد تعرضه لمشكلة صحية يموت الولاء وتتحول المهنة إلى مجرد عمل ووظيفة بلا قلب.

وقد تحمل كواليس التفاوض سابقًا تفاصيل خفية وحسابات اقتصادية تدفع الإدارة للبحث عن تقليص خسائرها وحماية مصالح النادي، لكن كل تلك الدوافع لا تمنحها صك براءة من إدارة الأزمة بهذه القسوة العلنية.

في النهاية، قد تنجح الإدارات في ضبط أرقامها على الورق عبر ليّ ذراع نجومها، لكنها تخسر في المقابل روح الفريق التي لا تُشترى ولا تُعوض، بل وتخسر الولاء الذي هو أغلى من أي عملة ورقية في العالم.