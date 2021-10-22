عاهرة تريد أن تظهر كامرأة.. واندا تفتح النار على عشيقة إيكاردي "المزيفة"!

الأمور تشتعل من جديد..

أطلقت زوجة واندا نارا تصريحات نارية ضد عارضة أزياء أرجنتينية زعمت علاقتها بزوجها، ماورو إيكاردي، معتبرة أنها فقط أرادت كسب الشهرة على حساب اسم نجم باريس سان جيرمان.

وكانت واندا قد عادت مرة أخرى إلى إيكاردي بعد خلاف دام لأيام على إثر اكتشاف خيانته لها مع عارضة أزياء أرجنتينية تُدعى تشينا سواريز.

وبعدما أثبت إيكاردي أنه لم يفعل ذلك واعتذر لزوجته، ظهرت عارضة أخرى "جويندالينا رودريجيز" وقالت أنها كانت على علاقة مع الدولي الأرجنتيني في الأشهر الماضية.

هذا ما دعا واندا إلى الرد والدفاع عن زوجها بكل قوة، فقالت "أيها العاهرة اللعينة، تريدي أن تكوني امرأة ولكنك لن تكوني هكذا أبدًا!".

"العاهرة" تعترف بعلاقتها مع إيكاردي.. ورد صادم من واندا

كما تابعت الهجوم الضاري "ابحثي عن الشهرة في مكانٍ آخر، ماورو لا يعرف حتى عن وجودك، إذا كنتي تريدي ذلك، سأعلمك كيف تكوني عاهرة بصورة أفضل".

وأتمت "حاولتي تدمير عائلة، أنتِ عاهرة رخيصة مثلك تمامًا كمثل تشينا سواريز، ربما أنكما إخوة! لا يزال لديّ شك مثير للاشمئزاز، اللعنة على أمكما".

إيكاردي الآن يستعد رفقة باريس سان جيرمان لمواجهة صعبة أمام مارسيليا يوم الأحد المقبل في الدوري الفرنسي بعد أن غاب عن مباراة لايبزيج الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بسبب أزمته مع واندا.