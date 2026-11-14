عام آخر من الغموض.. عقوبات مانشستر سيتي قد تتأجل حتى هذا الموعد

تتجه المعركة القانونية بين مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الامتداد لفترة طويلة، ليبقى مستقبل النادي معلقًا. فرغم صدور حكم بالإدانة في وقت سابق من هذا العام، لا يزال موعد أي عقوبة محتملة غامضًا بسبب تعقيدات مسار الاستئناف.
من غير المرجح أن يواجه مانشستر سيتي أي عقوبات رسمية بسبب مخالفته لوائح الدوري الإنجليزي قبل أن ينتهي مسار الاستئناف بالكامل. ويستعد "السيتيزنز" لجلسة استئناف حاسمة ضد حكم اللجنة المستقلة، من المقرر أن تُعقد في ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك بعد الحكم الذي صدر في سبتمبر الماضي، وأُدين فيه النادي بجميع التهم الموجهة إليه بشأن أنشطته المالية بين عامي 2009 و2018. وخلص التحقيق، الذي أُعلن للمرة الأولى مطلع 2023، إلى أن النادي قدّم صورة مضللة عن وضعه المالي بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال تلك السنوات التسع.
وبينما ينتظر الوسط الكروي معرفة شكل العقوبات النهائية، تشير التطورات الأخيرة إلى تأخير كبير. فإذا فشل استئناف النادي، فمن المتوقع أن تُفرض العقوبات في 2027؛ إذ يُرجح أن تصدر اللجنة المستقلة حكمها في العام الجديد، لكن العقوبات لن تُحدد وتُطبّق إلا بعد تأييد الحكم.
من الغرامة إلى الطرد
وتملك رابطة الدوري الإنجليزي خيارات واسعة للعقوبات، تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى أقسى العقوبات الرياضية. ووفقًا للائحة الدوري، تملك اللجنة المستقلة صلاحية فرض غرامات ضخمة، أو خصم عدد كبير من النقاط، أو حتى طرد النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن حتى لو تقررت عقوبة ما، فليس واضحًا بعد متى ستدخل حيز التنفيذ. فتعقيد القضية يعني أن أي عقوبة ستفتح على الأرجح جولة جديدة من الطعون القانونية من جانب إدارة النادي.
ولأن النادي يملك حق الاستئناف ضد أي عقوبة تُفرض عليه، قد تمتد القضية بسهولة إلى ما بعد نهاية موسم 2026-2027، الذي ينتهي في 30 مايو 2027.
وتُعقد جلسة الاستئناف الشهر المقبل بعد نحو ثلاثة أشهر من صدور حكم الإدانة. وبالنظر إلى هذه الوتيرة، يرى عدد من المحللين القانونيين، بحسب شبكة "توك سبورت"، أن الاستئناف على العقوبات نفسها قد لا يُنظر قبل أبريل 2027 على أقرب تقدير.
فريق ماريسكا أمام مستقبل غامض
وكانت الفترة الخاضعة للتحقيق حقبة ذهبية للنادي، توّج خلالها بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي. ومنذ عودته إلى الدرجة الممتازة في 2002، لم يغب السيتي عن المسابقة، لكن شبح الطرد يخيّم الآن على نجاحاته.
وعلى أرض الملعب، يمر الفريق بقيادة إنزو ماريسكا بفترة صعبة وهو يحاول ملاحقة المتصدرين، بعد خسارتين متتاليتين أمام برايتون ونوتينجهام فورست قبل التوقف الدولي مباشرة.
وتأتي هذه المعاناة المحلية في وقت يتأثر فيه التخطيط طويل المدى للنادي بالنزاع القانوني المستمر. وبينما يركز اللاعبون والجهاز الفني على تقليص الفارق مع الصدارة، فإن تأجيل الحسم حتى 2027 يعني أن مصير النادي سيبقى مثار جدل واسع لعام آخر على الأقل.
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بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.
بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.
ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.
رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.
حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).
تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.
نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:
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العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..
ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.
لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".
لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.
تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.