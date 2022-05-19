عام إضافي؟ توني كروس يعلق مستقبله مع ريال مدريد إلى أجل مسمى

منذ وصوله إلى ريال مدريد في 2014، يقدم الألماني توني كروس واحدًا من أكبر العطاءات في تاريخ الميرنجي على مستوى وسط الميدان.

لقد بات الألماني الأشهر من بين بني وطنه في اللعب لريال مدريد، وكذلك فقد أصبح مرجعية للاعبي خط الوسط في صفوف الميرنجي.

كروس كتب تاريخًا لا ينسى بقميص ريال مدريد

وخلال تلك السنوات الثمانية التي دافع فيها عن ألوان ريال مدريد، لم يفقد كروس أبدًا مكانته الأساسية كواحد من أهم رجال ملعب ريال مدريد.

حتى خارج الميدان، لا يثير كروس الجدل كثيرًا، علاقته بريال مدريد لم تشبها أي مشكلة، حتى في تجديد عقده الأخير والذي ذهب إلى عام إضافي ينتهي في 2023، كان الألماني سهلًا للغاية في مفاوضاته التي لم تأخذ وقتًا يذكر.

يؤمن كروس أن عليه الاستمرار لأطول وقت في مدريد، حيث ينبغي أن ينهي مسيرته التي لا يريدها أن تكون طويلة جدًا، ولكن ما يشغله حاليًا هو أن ينهيها بقميص ريال مدريد.

هل سيجدد كروس عقده لعام إضافي مع ريال مدريد؟

بناء على ذلك، أفادت صحيفة "ماركا" بأن النجم الألماني قد أرجأ تمامًا أي شيء بخصوص تجديد عقده لعام إضافي بعد 2023 لحين الانتهاء من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

هذه الحالة شبيهة بحالتي كل من داني سيبايوس وماركو أسينسيو اللذين تنتهي عقودهما في ذات التاريخ وتبدو الملفات مرجأة تمامًا لما بعد المباراة الأهم في الموسم.

كذلك الحال بالنسبة لكيليان مبابي وقدومه إلى ريال مدريد، لن يعلن الريال أي شيء رسمي بنسبة كبيرة قبل مباراة ليفربول الحاسمة.

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