"عاملوني كوحش فلورنسا" .. مانشيني يكشف كواليس استقالته من تدريب إيطاليا

من هو وحش فلورنسا الذي شبه به مدرب السعودية الجديد؟

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كشف روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية كواليس اللحظات الصعبة التي أعقبت استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي في الـ13 من أغسطس الجاري.

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صاحب الـ58 عامًا أعلن يوم أمس مديرًا فنيًا جديدًا للأخضر، وقد وقع عقدًا يمتد حتى 2027 سيتقاضى بموجبه 25-30 مليون يورو سنويًا، وهو ما يُساوي تقريبًا 10 أضعاف راتبه مع الآدزوري.

مانشيني تعرض لانتقادات عنيفة عقب قراره التحول من إيطاليا إلى السعودية، وقد تحدث عما واجهه لوكالة الأنباء الإيطالية "إيتال برس" قائلًا "عاملوني كوحش فلورنسا، نعم باتشياني".

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بيترو باتشياني الملقب بوحش فلورنسا هو أحد أشهر القتلة المتسلسلين في إيطاليا، وقد تخصص في قتل الأزواج في مدينة فلورنسا الجميلة، وقد اعتقل وأدين بجرائم قتل عديدة قبل أن يتوفى في السجن عام 1998 قبل أن يُحكم عليه، وقد اشتهر بلوحاته التي رسمها في سجنه.

مانشيني من المقرر أن يُقدم اليوم للإعلام والجمهور السعودي، وستكون مهمته الأولى مع الأخضر خلال المباراة الودية أمام كوستاريكا في إنجلترا يوم 8 سبتمبر القادم، وبعدها سيخوض المنتخب مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية.

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