النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

عامر عامر يدخل حسابات الأهلي في الصيف

التعليقات()
الأهلي يسعى لتدعيم حراسة المرمى في الموسم المقبل

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي سيسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يعاني في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى حراسة المرمى، حيث لم يتواجد سوى محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة، بالإضافة لانخفاض مستوى إكرامي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي دخل حسابات الأهلي.

اختيارات المحررين

ويتواجد في الأهلي كلًا من شريف إكرامي ومحمد الشنوي وعلي لطفي، ولكن الأحمر يسعى لتدعيم صفوفه لفترة زمنية بعيدة.

وأشارت التقارير أن الأهلي وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع عامر عامر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إقرأ أيضًا - الزمالك يهدد ياسر إبراهيم بالشطب حال توقيعه للأهلي

ويسعى الأهلي لبناء فريق قوي في الفترة المقبلة، لتفادي نفس الأخطاء الذي وقع بها في بداية الموسم الحالي في جميع المسابقات.

الموضوع التالي:
تقارير - أحداد يدخل حسابات الوداد المغربي
الموضوع التالي:
تيسير الجاسم يرغب في العودة للأهلي
الموضوع التالي:
روبيرتسون: السيتي أكثر منا خبرة، لكننا نمر بلحظة جيدة
الموضوع التالي:
محمود علاء جاهزًا لمواجهة الاتحاد السكندري
الموضوع التالي:
إدارة النصر تسعى للتعاقد مع الصيعري أو عسيري
إغلاق